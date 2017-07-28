Развязка на шоссе Героев Сталинграда: строительство эстакад продолжается

В Керчи продолжается строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту. Подрядчик приступил к новому этапу строительства развязки.

Согласно плану автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский мост, в районе шоссе Героев Сталинграда в Керчи будет оборудована развязка. Ее строительство уже во всю происходит вдоль действующего шоссе.

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На данном этапе в заранее подготовленные колонны из арматуры начали заливать бетоном. В последствии эти колонны станут опорами для перехода эстакадного типа. Этот переход обеспечит связь центральной части города с районом Аршинцево.

Какой будет развязка в Керчи на автоподходах к мосту

В районе дома №12 по улице Шоссе Героев Сталинграда (как ехать в Аршинцево) будет поворот вправо, вспомогательный съезд разместится в районе остановки «Госпиталь». Далее по эстакаде будет осуществляться движение в сторону Аршинцево. В районе остановки «Верхний Солнечный» будет ещё один вспомогательный съезд и возле здания Пенсионного фонда — выход на шоссе Героев Сталинграда, для того, чтобы не строить мост через ж/д переезд.

Напомним, что в целом длина автомобильных подходов к мосту составит 8,6 км. На двух участках объекта строители уже уложили первые километры асфальта.

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