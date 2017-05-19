Развязка «Тавриды» под Керчью: подробная схема

В Керчи уже активно идёт строительство трассы федерального значения «Таврида». Новая дорога строится сразу на нескольких участках одновременно. Это позволит реализовать проект к вводу в эксплуатацию Керченского моста.

Однако, несмотря на масштабность проекта и активные работы в Керчи и за его пределами, не все керчане знают, какой будет новая трасса и что именно изменится.

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Редакция KerchINFO.com публикует детальную схему новой развязки на выезде из Керчи. Как видно на карте, привычная трасса Керчь-Феодосия значительно преобразится.

Вскоре часть трассы Керчь-Феодосия будет перекрыта, а движение пустят по спуску №2, который на схеме обозначен белым указателем.

Напомним, что в целях недопущения пробок в разгар курортного сезона на дорогах Крыма, часть грузоперевозок по региону возьмёт на себя железная дорога РК.

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