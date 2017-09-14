Развязка на «Верхнем солнечном»: продолжается строительство эстакад

Строительство автоподходов к транспортному переходу через Керченский пролив идёт безостановочно. Напомним, главная развязка будет на шоссе Героев Сталинграда. Жители района Верхний Солнечный сейчас могут наблюдать там большое скопление хрупких, почти что прозрачных столбов. Сейчас расскажем, что к чему ;)

Строители постепенно, как мозаику, собирают эстакаду. Её верхняя часть уже забетонирована, сейчас идёт подготовка второго ряда: опоры там уже приняли вид полноценных бетонных колонн, и сейчас на них сверху делают деревянные «полы», после чего начнётся бетонирование настила.

Остальные — пока что состоят только из арматур, поэтому выглядят такими невесомыми. Они установлены в пять рядов, в каждом по шесть опор. Потом их будут покрывать железными пластинами, а затем заливать бетоном для превращения в колонну.

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