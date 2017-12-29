Разыскиваются свидетели происшествия на ж/д путях

Информация о травмировании на перегоне станций «Симферополь-грузовой – Остряково» поступила в дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте от дежурного по станции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Крымского ЛУ МВД России на транспорте. По предварительным данным причиной трагедии гражданина стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как рассказал машинист электропоезда «Симферополь – Евпатория», мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на звуковой сигнал. Машинистом было применено экстренное торможение. Однако предотвратить трагедии не удалось.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности пострадавшего и очевидцев.

Сотрудники транспортной полиции просят всех, кому известна какая-либо информация о пострадавшем, сообщить в Крымское ЛУ МВД России на транспорте по адресу: 295491, Республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, дом 11. Или по телефону: (3652) 66-28-04.

Читайте: Полиция просит керчан вести себя прилично в Новогодние праздники

Приметы: возраст 65-75 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, короткострижен с залысинами, отсутствуют передний верхний и нижний ряд зубов.

Был одет: коричневые вельветовые штаны, белая майка, рубашка байковая в полоску, серый свитер с черными полосками, нейлоновая куртка желто-коричневого цвета, на задней части которой два разрыва заклеенные скотчем, черная зимняя кепка, черные зимние туфли.

Напоминаем, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава. Запрещено слушать музыку в наушниках, переходя железнодорожные пути, которые являются зоной повышенной опасности.

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

