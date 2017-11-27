Реабилитированные керчане получат спец-удостоверения

В Керчи реабилитированные граждане могут получить удостоверение о реабилитации. Процедура оформления документов пройдет во время проведения приема граждан специалистами Госкомнаца.

В рамках проведения выездного приема граждан Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленур АБДУРАМАНОВ и специалисты Госкомнаца проведут прием граждан в Керчи 29 ноября с 10.00 до 16.00 часов.

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Прием пройдет по адресу: шоссе Героев Сталинграда, д. 46, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа №24».

В ходе приема керчане могут сдать необходимый пакет документов для оформления удостоверения: заявление, копия паспорта и копия справки о реабилитации (с одновременным предъявлением оригинала для обозрения), фото заявителя размером 3*2,5, а также, согласие на обработку персональных данных.

Если у заявителя имеются разночтения в паспортных данных и данных в справке о реабилитации просьба приходить документами, подтверждающими их равнозначность.

Телефоны для справок: 2-13-11, +7978 816 03 28

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