Реалити-проект «Прикоснись сердцем» собрал 805 000 рублей

1 000 000 рублей за 21 день – эту сумму, необходимую для оказания помощи больным деткам, собрали жители г. Керчь вместе с владельцем сети магазинов SOTA Лисник Николаем Петровичем, проживающим за витриной своего магазина.

Реалити-проект «Прикоснись сердцем» провел впервые в Крыму, но его нестандартная идея привлекла необычайно большое количество керчан. Проект оказался действительно удачным, и благодаря отзывчивым жителям, главному герою проекта Николаю удалось собрать 805 500 рублей. Недостающую до заветного миллиона сумму – 194 500 рублей, компания SOTA дополнила своим благотворительным взносом.

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Основной идеей стеклянно-витринной жизни была прозрачность проекта, и следуя этой миссии, Николай лично познакомился со всеми родителями, дети которых остро нуждаются в помощи. Вникая в суть их проблем, получая информацию о течении заболеваний и необходимых реабилитационных мерах, герой смог донести до каждого из неравнодушных керчан всю важность помощи.

Со слов героя проекта «Прикоснись сердцем»: «Я почувствовал от жителей этого прекрасного города очень много тепла, многие из них поддерживали меня на протяжении всего этого времени, будто мы вместе взялись за руки и делали общее дело – добро! То, что сделали керчане, служит прекрасным примером! Я выражаю Вам глубокую признательность и уважение!»

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