Речка Мелек-Чесме с каждым днём становится чище

На протяжение нескольких недель керчане наблюдают «новых обитателей» речки Мелек-Чесме – мужчин на плоту – это проходит очередная и долгожданная очистка водоёма.

На данном этапе работы проходят от моста по улице Шлагбаумская, далее рабочие двинутся вверх по течению в сторону Центрального рынка. На месте работают экскаватор, техника вместе с рабочими собирает мусор и отмершие растения.

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Как мы писали ранее, нынешняя очистка реки нужна для обследования гидротехнических сооружений и бетонных берегов реки. Подрядная организация работает по заказу городской Администрации.



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