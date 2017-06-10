Рейд в Керчи: чиновники разгоняют «стихийщиков»

Сотрудники управления муниципального контроля нагрянули на мост возле Центрального рынка. Это излюбленное место керченских «стихийщиков».

Сегодня, 10 июня, специалистами управления муниципального контроля был проведен рейд по ул. Борзенко. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации Керчи.

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В районе моста были обнаружены граждане совершающие административное правонарушение, а именно реализовывали товар в местах не установленных для этих целей. Часть нарушителей скрылись до прихода специалистов управления муниципального контроля, но остальных удалось застать и совершить фотофиксацию.

На нарушителей были составлены протоколы. Также были замечены граждане размещающие рекламные объявления на столбах, что является административным правонарушением. Со слов нарушителей, они не владели информацией, где разрешено размещение объявлений, а где нет. С ними была проведена беседа по разъяснению правил благоустройства.

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