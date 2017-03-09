Рейсовый автобус покалечил пенсионера

Керчанин получил серьёзную травму, когда выходил из общественного транспорта. Мужчине пришлось обратиться в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

В приёмный покой Керченской ГБ № 1 обратился 83-летний мужчина с переломом. Он заявил, что получил телесные повреждения при выходе с автобуса.

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«В 15:30 в приёмный покой Керченской ГБ № 1 обратился гр-н 1934 г.р., который заявил, что получил телесные повреждения 08.03.2017 в 14:00 при выходе с автобуса марки «НЕФАЗ», который осуществлял движение на автобусной остановке ул. Ерёменко вблизи дома № 52. При начале движения автобуса совершил падение, в результате чего получил травму», — отмечают в пресс-службе.

В итоге пенсионер получил перелом шейки бедра.



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