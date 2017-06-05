Реконструкция стены в центре Керчи (фото)

В центре Керчи продолжается возведение нового парапета. На данном этапе сооружается бетонное основание.

На главной площади города продолжается реализация проекта по возведению новой подпорной конструкции по периметру сквера Мира (возле театра им. Пушкина).

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Проектом занимается подрядчик ООО «Комунтехнологии». На работу выделено немногим более 2 миллионов рублей.

На данном этапе уже установлена конструкция из арматуры, которая залита тяжёлым бетоном. Исполнители отмечают, что новая стена будет устойчива к сейсмическим и оползневым процессам.

Более того, внешняя часть парапета будет декорирована с помощью панно из искусственного камня в античном стиле.

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