Ремонт дорог по-керченски: работники порта не выдержали (видео)

У работников керченского торгового порта не хватило терпения ждать, когда дорогу в городе приведут в надлежащее состояние. Они решили решить проблему самостоятельно.

В одном из керченских пабликов в социальных сетях появилось весьма многозначительное видео. На нем сотрудники торгового порта, не дождавшись инициативы городских властей, самостоятельно засыпали яму на дороге.

«Несмотря на то, что работники торгового порта были явно не в настроении и агрессивно себя вели, скажем им спасибо. Мужики выполнили работу дорожных служб как могли — залили щебенкой с цементом ямы около железнодорожного переезда. Думаем, что их ремонт ничуть не хуже наших дорожных служб», — отмечает автор видео.

Автор видео — Вероника Катькова

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