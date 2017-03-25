Ремонт дорог по-керченски: укладка асфальта во время дождя

Фирма «Крыммагистральстрой» решила заняться укладкой асфальта на федеральной трассе Е-97 в районе остановки «Луч» в тот день, когда в Керчи пошел дождь.

По словам работников «КМС» современные технологии позволяют укладывать асфальт в любую погоду. Главное, чтобы пропитка битумом на начальном этапе ремонта была сделана, когда было сухо.

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Однако, существуют Правила укладки асфальта, которые указаны в действующих строительных нормах и правилах (СНиП). В них четко прописано, что покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует укладывать именно в сухую погоду!

Подобный случай произошел некоторое время назад, когда работы по ремонту дороги во время дождливой погоды были остановлены Сергеем АКСЕНОВЫМ. Глава Республики Крым, по воле случая проезжая мимо рабочих, решил остановиться и личным распоряжением прекратил работы.

Неужели, чтобы соблюдать правила и законы во всех сферах жизни в Крыму нужен Аксенов или Путин?

Очевидно, что на этот участок трассы, которая одновременно является одной из центральных керченских улиц, приходится огромная нагрузка. Постоянный трафик автомашин, легковых и грузовых, и день, и ночь испытывает на прочность керченский асфальт. Если компания «Крыммагистральстрой» решила провести эксперимент на улице Войкова и положить асфальт в дождь, то она должна быть готова понести и финансовые затраты на ремонт дорожного покрытия в случае, если он быстро придет в негодность.

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А контроль за состоянием этого участка дороги возьмут на себя журналисты KerchINFO.com. Кроме этого, мы зададим вопросы по этому поводу ответственным лицам из руководства города и соответствующей депутатской комиссии о наличии или отсутствии контроля за качеством выполнением работ по ремонту улиц Керчи.



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