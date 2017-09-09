Ремонт дорог в Керчи: на Мирошника новый асфальт

В Керчи продолжается ремонт центральных дорог города. В данный период работы развернулись по улице Мирошника.Ремонт дорожного покрытия по улице Мирошника в Керчи стремительно набирает обороты. Если вчера ночью рабочими была снята часть асфальтового покрытия, то уже сегодня появились первые участи с новой дорогой.
Работы по ремонту дороги выполняет подрядчик ООО «Крым Магистраль Строй». Ремонт обошелся городскому бюджету в 12 118 353,70 рублей.
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Напомним, согласно контракту подрядчик обязан:
— старый асфальтобетон удалить, основание очистить и при необходимости просушить;
— основание подгрунтовать битумом, нагретым до 60 С с выдержкой по времени, соответствующей нормативной документации;
— на подготовленное основание уложить горячую асфальтобетонную смесь;
— тщательно уплотнить асфальтобетонную смесь. Уплотнение должно обеспечить, требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.
— производить ремонт горячей асфальтобетонной смесью в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5 °С;
— контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси в кузове каждого автомобиля-самосвала;
— применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП;
Важно отметить, что данная компания части осуществляет ремонт дорожного покрытия в Керчи. Например, на ее счету дорога на Керченскую паромную переправу и кольцо в районе Автовокзала.
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