Ремонт дорог в Керчи: очередь дошла до «Дружбы»

На остановке «Дружба» приступили к ремонту дорожного покрытия. На месте ведутся работы. Дорожное покрытие в Керчи — наиболее острая проблема для города. Однако в самом плохом состоянии в течении многих лет остаётся район Аршинцево.
На днях на остановке «Дружба», где ранее была сплошная яма, которую водителям приходилось объезжать по встречной полосе, начали ремонтировать. По состоянию на 1 июня на месте «вырезают» испорченные участки дороги, которые в последствии будут закрывать латками.
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Важно отметить, что работы происходят рядом с остановками и пешеходным переходом, что усложняет трафик на данном отрезке дороги и повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.
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