Ремонт дорог в Керчи: помогать будет Тула

На официальном сайте Керченского городского совета опубликована информация, касательно поездки Крымской делегации, в составе которой была и Керчь, в город-побратим Тулу.

Детали были преданы огласке в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в администрации города. Так, в ходе поездки, крымская делегация провела ряд встреч с губернатором и руководителями городов Тульской области. Как отмечается, туляки готовы оказывать помощь Керчи, в нормативных вопросах. В Крыму будет создан реестр вопросов, по которым есть сложности и впоследствии передан Туле.

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Также, Тульская область готова выделить средства на приобретение техники на строительство и ремонт дорог в Крыму. Помимо этого, готовится проект по обмену студентами между Керчью и городом-побратимом.

В ходе аппаратного совещания, помимо отчета о поездке, был отмечен положительный результат по обращениям в управление жилищно-коммунального хозяйства.

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