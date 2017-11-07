Ремонт дорог в Керчи продолжается даже в дождь

Вопреки приказам Крымского правительства в Керчи укладывают асфальт во время дождя. Свидетели утверждают, что вчера вечером на улице Ворошилова, рабочие укладывали верхний слой дорожного покрытия на лужи.

Керчане снова возмущены качеством выполнения капитального ремонта дороги. Вчера весь день шел дождь, а вечером рабочие укладывали асфальт. Согласно требованиям главы Республики Крым Сергея Аксенова, а также техническим правилам, во время дождя укладывать асфальт запрещено.

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Однако выяснилось, что переживания горожан напрасны. Заместитель главы городской Администрации Николай ЗОТОВ, объяснил журналистам КерчьИНФО, что вчерашние погодные условия являются допустимыми для выполнения дорожных работ:

«Даже при сухой погоде для укладки асфальта используется вода. Вчера поверхность была влажной в пределах нормы. Но если даже бригады проведут работы, не соблюдая этих правил, это обнаружится в ходе лабораторного исследования. Мы всегда проверяем качество выполненных работ», – рассказал заместитель.

Сегодня на данном участке уже заасфальтировали одну полосу движения. Все работы ведутся в вечернее время суток.



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