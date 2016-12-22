На улицах Керчи продолжаются ремонтные работы.

Так, сегодня, 22 декабря, ремонт осуществляется на улице Горбульского, в районе третьего дома.

Работники дорожной службы рассказали журналистам KerchINFO.com, что будет восстановлено около 40 метров дорожного покрытия по вышеуказанной улице.

«Ремонт происходит в рамках планового ремонта всего дорожного покрытия Керчи», — комментируют работники.

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На сегодняшний день на территории работает экскаватор, который снимает старое асфальтное полотно.

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