На улицах Керчи продолжаются ремонтные работы.
Так, сегодня, 22 декабря, ремонт осуществляется на улице Горбульского, в районе третьего дома.
Работники дорожной службы рассказали журналистам KerchINFO.com, что будет восстановлено около 40 метров дорожного покрытия по вышеуказанной улице.
«Ремонт происходит в рамках планового ремонта всего дорожного покрытия Керчи», — комментируют работники.
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На сегодняшний день на территории работает экскаватор, который снимает старое асфальтное полотно.