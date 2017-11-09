Ремонт дороги в Аршинцево достиг экватора

Капитальный ремонт дороги в Аршинцево продолжается. Работа приближается к району остановки «Дружба».

Еще в начале октября по улице Орджоникидзе приступили к ремонту дорожного покрытия. В первых числах месяца на этом участке вели работы только дорожной фрезой. Сейчас автомобили уже ездят по гладкой асфальтированной поверхности.

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Новый асфальт уже есть на дороге от «партизанского» моста и до остановки «Пионерская». Вчера ночью рабочие снятии старое дорожное покрытие к «Дружбе». Напомним, что основные работы ведутся в вечернее время, чтобы не затруднять активное движение транспорта.

Протяженность улицы Орджоникидзе достаточно велика. Это главная дорога в Аршинцево. На сегодняшний день работы по ремонту этого участка подошли к экватору.

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