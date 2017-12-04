Ремонт дороги в Аршинцево на финишной прямой

Ремонт дороги по улице Орджоникидзе продолжается активными темпами. Каждый день на этом участке работает техника. Рабочие трудятся и днем и ночью.

Все без исключения жители района Аршинцево обращают внимание на процесс ремонта дорожного покрытия. Знатоки отмечают, что это уже не ремонт, а полная реконструкция дороги:

«Не верится, что на нашей дороге делают основательный ремонт , а не ямочный . Раньше так ответственно не подходили к эму вопросу . И техника другая и асфальт, вроде, не плохой . Вот даже на стыках видно, что структура покрытия плотная», – рассказывает Александр.

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Он минимум дважды в день проезжает по улице Орджоникидзе. Александр отметил , что процесс ремонта доставляет определённые неудобства, но «ради хорошей дороги можно и потерпеть».

Большую проблему жители Аршинцево видят в утренних пробках перед партизанским мостом. Керчане отмечают, что о реверсивном движении стоит предупреждать за ранее или проводить ремонт после 10 часов утра.

На данный момент второй слой асфальта уложили на всей протяженности улицы, по одной полосе встречного движения. Сегодня утром в Аршинцево не было затруднено движение.

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