Ремонт дороги в Аршинцево набирает обороты

В Аршинцево продолжается капитальный ремонт дорожного покрытия. Сегодня строительная бригада укладывает уравнивающий слой асфальта в районе остановки Институт. Перекресток с круговым движением регулируют рабочие.

Подрядная организация продолжает ремонт дороги по улице Орджоникидзе. Каждые день и ночь на этом участке работает техника.

Еще вчера на данном перекрестке с утра и до обеда было затруднено движение, в связи с ремонтом дорожного покрытия на «партизанском» мосту и Телецентре.

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Сегодняшняя ситуация не вызывает таких же затруднений в движении. Однако со стороны района Семь ветров есть небольшой затор.

Керчане отмечают, что ремонт главной улицы в Аршинцево, безусловно, радостное и долгожданное событие. Однако, не стоит проводить его во время часа пик.

Напомним, зимний сезон уже ощутимо близок. Важно успеть закончить ремонт да того, как выпадет снег.

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