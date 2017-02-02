На Митридатской лестнице подходят к завершению противоаварийные работы. Через неделю конструкция будет готова.

Подрядная организация «ТНГ-групп», которая занимается протиаварийными работами сделала все возможное, чтобы уберечь архитектурный объект от дальнейшего разрушения.

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«На данном этапе производится монтаж тента для складирования элементов конструкции. Также мы выполняем крепление арматурной сетки. Остались сделать поликарбонатные покрытия на эту конструкцию ну и доделать тент», — сообщил мастер Андрей Грачев.

Также мастер отметил, чтобы доделать оставшуюся часть работ, необходима неделя.

Напомним, что Большая Митридатская лестница с 2015 года находится в аварийном состоянии. На её ремонт из федерального бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей.

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