Ремонт по-керченски: в преддверии праздников засыпают ямы

В Керчи приступили к локальному ремонту дорожного покрытия. В данный период ведётся ремонт проезжей части по улице Мирошника.

Дороги в Керчи — наболевшая тема не только для жителей города, но и для туристов. Отдельные участки проезжей части и вовсе сложно назвать дорогой, поскольку на ней ям и выбоин больше, чем ровного покрытия.

На капитальный ремонт дороги, по информации руководства города, необходимы достаточно большие денежные суммы, которых в бюджете нет. Следовательно, приходится прибегать к ямочному ремонту.

Читайте: «Ямочный» ремонт дорог в Керчи: правильно вопреки запретам

Так, сегодня, 12 апреля, сотрудниками дорожной службы производился ремонт по ул. Самойленко и по ул. Мирошника.

Важно отметить, что дорога по ул. Мирошника уже давно прославилась как одна из худших в городе. Автолюбители, объезжая ямы, заезжают на обочину, в результате чего «раскатали» часть газона.

Однако работы, которые сегодня производятся на дороге, не полноценный ремонт, а лишь локальная засыпка некоторых ям.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

