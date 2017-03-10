Ремонтники добрались до остановки «Луч»

В Керчи приступили к восстановлению остановки «Луч». Люди несколько месяцев ожидали транспорта стоя на камнях.

На объекте активно работают сотрудники дорожной службы и асфальтоукладчик.

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Отметим, что на движение транспорта и передвижение пешеходов работы никак не влияли.

Напомним, ранее остановка «Луч», как и несколько соседних с ней остановок, были разрушены в процессе ремонта дороги от Керченской переправы в город. Длительный период времени после окончания ремонта дорожного покрытия остановки оставались в неприглядном виде: территория остановки была просто засыпана камнями.



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