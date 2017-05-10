Ремонтные работы в здании горсовета Керчи проведут за 5,5 миллиона

Управление единого заказчика администрации Керчи подавало заявку на капитальный ремонт административного здания по улице Кирова, 17.

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте госзакупок, капремонт в здании горсовета будет стоить 5 миллионов 437 тысяч рублей. Эти деньги поступят из городского бюджета.

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Тендер выиграло ООО «Комунтехнологии», опередив другого исполнителя – ООО «Стройдом».

Таким образом, фирме предстоит произвести установку новых окон и ремонт существующих, а также ремонт санузлов и кровли.

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