Репетиция парада в Керчи: как будет ходить общественный транспорт

Завтра, 3 мая, в Керчи будет проходить репетиция Военного парада Победы. Из-за этого будут перекрыты улицы и общественный транспорт изменит свой маршрут.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, вводится временное ограничение движения транспортных средств с 16:00 до 22:00. В связи с этим городской транспорт изменит схемы привычных маршрутов.

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Схема объезда для городского пассажирского транспорта:

Маршрут № 2, в прямом направлении

По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова – далее по маршруту следования

В обратном направления

По маршруту следования — ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – далее по маршруту следования

Маршрут № 3, в прямом направлении

По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова –

ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе — АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Сильпо

В обратном направлении

Сильпо — ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – ул. Еременко — Автовокзал – далее по маршруту следования.

Маршрут № 5, 5 а, 28, в прямом направлении

Автовокзал – ул. Еременко – ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – далее по маршруту следования.

В обратном направлении

По маршруту следования — Шоссе Героев Сталинграда — ул. Буденного – АТБ — Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал

Маршрут № 6, в прямом направлении

СП МИС — Камыш-Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Куль-Обинское шоссе – ул. Чкалова –

ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – кольцо Автовокзал – далее по маршруту следования.

В обратном направлении

Мичурино – по маршруту следования — кольцо Автовокзал – ул. Еременко –

ул. Самойленко – ул. Пирогова – ул. Чкалова – Куль — Обинское шоссе –

ул. Ворошилова — Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – СП МИС

Маршрут № 19, в прямом направлении

ЗЖБИ — по маршруту следования – Автовокзал – ул. Еременко –

ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” — Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – МКСК

В обратном направлении

МКСК – ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал – далее по маршруту следования.

Перечень всех улиц, которые будут перекрыты, читайте тут

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