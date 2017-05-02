Репетиция парада в Керчи: как будет ходить общественный транспорт

Завтра, 3 мая, в Керчи будет проходить репетиция Военного парада Победы. Из-за этого будут перекрыты улицы и общественный транспорт изменит свой маршрут.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, вводится временное ограничение движения транспортных средств с 16:00 до 22:00. В связи с этим городской транспорт изменит схемы привычных маршрутов.
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Схема объезда для городского пассажирского транспорта:
Маршрут № 2, в прямом направлении
По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова – далее по маршруту следования
В обратном направления
По маршруту следования — ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – далее по маршруту следования
Маршрут № 3, в прямом направлении
По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова –
ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе — АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Сильпо
В обратном направлении
Сильпо — ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – ул. Еременко — Автовокзал – далее по маршруту следования.
Маршрут № 5, 5 а, 28, в прямом направлении
Автовокзал – ул. Еременко – ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – далее по маршруту следования.
По маршруту следования — Шоссе Героев Сталинграда — ул. Буденного – АТБ — Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал
Маршрут № 6, в прямом направлении
СП МИС — Камыш-Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Куль-Обинское шоссе – ул. Чкалова –
ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – кольцо Автовокзал – далее по маршруту следования.
Мичурино – по маршруту следования — кольцо Автовокзал – ул. Еременко –
ул. Самойленко – ул. Пирогова – ул. Чкалова – Куль — Обинское шоссе –
ул. Ворошилова — Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – СП МИС
Маршрут № 19, в прямом направлении
ЗЖБИ — по маршруту следования – Автовокзал – ул. Еременко –
ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” — Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – МКСК
МКСК – ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал – далее по маршруту следования.
Перечень всех улиц, которые будут перекрыты, читайте тут
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