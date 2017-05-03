Репетиция парада в Керчи спровоцировала пробки

В Керчи проходит репетиция Военного парада Победы. Центральные улицы города перекрыты.
По причине того, что сегодня на центральных улицах Керчи проходит репетиция Военного парада Победы, некоторые улицы перекрыты с 16:00. Это вызвало сильные пробки по всей центральной части города.
Движения восстановится в 22:00.
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На перекрёстках и центральном пешеходном переходе (возле моста на Центральный рынок) движение регулируют сотрудники ГИБДД.
Затрудненным остается движение на улице Мирошника ( в районе стадионе им. 50-летия Октября), по ул. Маршала Ерёменко, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Самойленко, ул. Пирогова и ул. Чкалова.
Напомним, 7 мая, с 8:00 до 14:00 также будет перекрыты улицы из-за репетиции парада.
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