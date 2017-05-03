В Керчи проходит репетиция парада ко дню Победы

В преддверии Дня Победы в нашем городе проходит репетиция парада. В связи с этим, в городе перекрыты центральные улицы.

На улице Кирова продолжают оттачивать свое мастерство участники парада. Военные, оркестр и армейская техника проходят строем также, как будут проходить девятого мая.

Репетиция продолжится до 10 часов вечера, до этого времени в городе будет затруднено движение автотранспорта. 7 мая также состоится репетиция парада Победы с 8:00 до 14:00.

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Напомним, на параде, посвященном победе советских войск над фашистами, в Керчи будет участвовать 900 человек и 20 единиц техники.

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