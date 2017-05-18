Репортаж: что сейчас происходит в урочище Артезиан

Представители общественности, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и экологи проинспектировали работы по добыче песка близ античного городища Артезиан.

Журналист KerchINFO побывал в мини-экспедиции к месту разработки карьера недалеко от села Новоотрадное. Делегация, в которую вошли представители общественной организации «Русская община Крыма», керченского музея и экологи, попыталась выяснить – легальна ли добыча песка в этих местах.

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Стоит отметить, что местность вокруг городища Артезиан имеет большую историко-культурную ценность, однако некоторые объекты уже сравняли с землей гусеницы многотонных экскаваторов.

На большой территории вокруг античного памятника предприятие-добытчик провело работы по геологическому изучению участка недр. Огромные котлованы, в которых если и не нашли песок, остаются разрытыми по сей день.

«Мы будем консультироваться со специалистами, которые посмотрят наши материалы, побеседуем с ними и в соответствующие инстанции запросы информационные отправим», — сообщил председатель керченской организации «Русская община Крыма» Валерий ПЛОТНИКОВ.

Все подробности этого дела будут опубликованы на сайте KerchINFO.

Ранее в Минэкологии РК заявили, что городище и некрополь Артезиан не входит в границы участка недр предоставленного в пользование ГУП РК «Крымгеология» и античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера.

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Видео нашего маленького путешествия смотрите на сайте KerchINFO. В нем вы услышите комментарии специалистов, увидите, как сегодня обстоят дела на карьере и в бонус – побываете на раскопках античного городища Артезиан.

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