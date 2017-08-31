Республиканские специалисты провели прием для керченских детей с ограниченными возможностями

Мобильная группа специалистов республиканского реабилитационного центра в Керчи провела прием детей с ограниченными возможностями. Выезд специалистов был организован Министерством труда и социальной защиты РК.

Выезд мобильной бригады специалистов Центра был организован Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в целях осуществления ранней диагностики и своевременной консультативной помощи для активного включения в процесс реабилитации семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.

30 августа в стенах ГБУ РК «КЦСО г. Керчи» специалисты Центра во главе с заместителем директора по социально-реабилитационной работе Колиничук С.А. провели прием родителей детей-инвалидов г. Керчи. В состав бригады были включены: врач-педиатр, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструкторы по физической культуре, учитель-логопед и социальный педагог.

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За консультативной помощью обратилось 28 родителей, чьи дети с ограниченными возможностями нуждаются в реабилитации и иной профессиональной помощи на постоянной основе. Многие из ребятишек были знакомы с этими специалистами, ведь большая часть крымских детей-инвалидов состоят на учете или периодически обращались в данный реабилитационный Центр.

Сотрудники Центра коллегиально выслушивали родителей, общались с детьми и в случае необходимости индивидуально инструктировали родителей о правилах и методах массажа, физических упражнений. По итогам приема каждому родителю были даны устные рекомендации по реабилитации, некоторых записали на прием в Центр.

Подобные консультативные встречи специалистов разных направлений конечно хорошее подспорье для родителей – поездки в Симферополь с ребенком-инвалидом часто бывают затруднительны или практически невозможны.

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