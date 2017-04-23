Ресторан «Трюфель» соберет знатоков

В четверг, 27 апреля, в ресторане «Трюфель» пройдет игра «Что? Где? Когда?». Редакция КерчьИНФО примет непосредственное участие в «мозговом штурме».

Кроме нашей редакции, в игре примут участие команда самых красивых девушек модельной организации Mega Photo Day, команда участников первого мужского конкурса красоты и таланта «Мистер Керчь 2017», сборная команда партнеров и почётных гостей, а также команда зрителей .

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Поединок обещает быть жарким и интересным. Тем более, что вести игру будет профессиональный игрок «Что? Где? Когда?» Алексей Колесников. Присоединяйтесь и вы, 27 апреля, ресторан «Трюфель», 2-й этаж, начало в 19-00.

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