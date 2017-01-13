«Стихийщков» в Керчи становится меньше. Об этом сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Вопрос о борьбе со стихийной торговлей обсуждался руководством города на аппаратном совещании. Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев отметил, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

Читайте: «Стихийщиков» Керчи не останавливают ни штрафы, ни угрозы

«Это отмечают и жители города. Территория в районе моста по улице Борзенко взята под постоянный контроль», — сообщает чиновник.

Также Подлипенцев поблагодарил керчан и специалистов управления муниципального контроля за проведённую работу и сотрудников полиции, которые помогают нам в решении этой проблемы.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

