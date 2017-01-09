В Керчи прошел Всекрымский открытый «Рождественский турнир» по мини-футболу среди детей. В соревнованиях приняло участие 51 команда.
Всекрымский открытый Рождественский турнир по мини-футболу среди детей
прошел в керченском СП санатория «Москва-Крым» — «Спартак» со 2.01 по 7.01 2017 года. За первенство сразились юные футболисты из семи возрастных категорий: с 2003 по 2009 годов рождения.
В целом, попробовать свои силы в Керчь приехали футбольные команды не только из крымских городов, но и с Темрюка (ДЮСШ), Геленжика (ФК «Фортуна) и даже Новороссийска (ФК «Черноморец»). Всего присутствовала 51 команда.
Турнир проходил в два этапа: сначала свои навыки продемонстрировали более младшие участники соревнования (2009, 2008, 2007 г.р.), а потом уже их старшие коллеги (2006, 2005, 2004, 2003 г.р.).
Несмотря на юный возраст участников турнира, зрители и судейская коллегия отметили высокий уровень игры и накал страстей, который присутствовал во многих матчах.
Все юные футболисты, несмотря на турнирную таблицу, получили вкусные подарки от Деда Мороза и Снегурочки, чему были несказанно рады. Призёры, в свою очередь, были торжественно награждены медалями, кубками и дипломами. Лучшие игроки получили индивидуальные призы.
Организаторами Рождественского турнира выступила Федерация футбола Керчи, при поддержке Крымского футбольного союза и Республиканской Федерации футбола Крыма.
Итоговые результаты соревнований выглядят следующим образом:
2003 г.р.
Золото — ФК «Таврия» г.Симферополь
Серебро — СОШ No2 г.Керчь
Бронза — ФК «Сугдея» г.Судак
2004 г.р.
Золото — ФК «Таврия1» г.Симферополь
Серебро — ФК «Таврия2» г. Симферополь
Бронза — ФК «Авангард» г.Джанкой
2005 г.р.
Золото — ФК«Океан» г.Керчь
Серебро — ФК «Таврия» г.Симферополь
Бронза — ФК «Авангард» г. Джанкой
2006 г.р.
Золото — ДЮСШ г.Алушта
Серебро — ФК «Динамо» г.Саки
Бронза — ФК «Севастополь» г.Севастополь
2007 г.р
Золото — ФК «Черноморец» г.Новороссийск
Серебро — ФК «Динамо» г.Саки
Бронза — ФК «Авангард» г.Керчь
2008 г.р.
Золото — ФК «Фортуна» г.Геленджик
Серебро — ФК «Океан» г.Керчь
Бронза — ФК «Сугдея» г.Судак
2009 г.р.
Золото — ФК «Сугдея» г.Судак
Серебро — ФК «Океан» г.Керчь
Бронза — ДЮСШ г. Темрюк