В Керчи прошел Всекрымский открытый «Рождественский турнир» по мини-футболу среди детей. В соревнованиях приняло участие 51 команда.

Всекрымский открытый Рождественский турнир по мини-футболу среди детей

прошел в керченском СП санатория «Москва-Крым» — «Спартак» со 2.01 по 7.01 2017 года. За первенство сразились юные футболисты из семи возрастных категорий: с 2003 по 2009 годов рождения.

В целом, попробовать свои силы в Керчь приехали футбольные команды не только из крымских городов, но и с Темрюка (ДЮСШ), Геленжика (ФК «Фортуна) и даже Новороссийска (ФК «Черноморец»). Всего присутствовала 51 команда.

Турнир проходил в два этапа: сначала свои навыки продемонстрировали более младшие участники соревнования (2009, 2008, 2007 г.р.), а потом уже их старшие коллеги (2006, 2005, 2004, 2003 г.р.).

Несмотря на юный возраст участников турнира, зрители и судейская коллегия отметили высокий уровень игры и накал страстей, который присутствовал во многих матчах.

Все юные футболисты, несмотря на турнирную таблицу, получили вкусные подарки от Деда Мороза и Снегурочки, чему были несказанно рады. Призёры, в свою очередь, были торжественно награждены медалями, кубками и дипломами. Лучшие игроки получили индивидуальные призы.

Организаторами Рождественского турнира выступила Федерация футбола Керчи, при поддержке Крымского футбольного союза и Республиканской Федерации футбола Крыма.

Итоговые результаты соревнований выглядят следующим образом:

2003 г.р.

Золото — ФК «Таврия» г.Симферополь

Серебро — СОШ No2 г.Керчь

Бронза — ФК «Сугдея» г.Судак

2004 г.р.

Золото — ФК «Таврия1» г.Симферополь

Серебро — ФК «Таврия2» г. Симферополь

Бронза — ФК «Авангард» г.Джанкой

2005 г.р.

Золото — ФК«Океан» г.Керчь

Серебро — ФК «Таврия» г.Симферополь

Бронза — ФК «Авангард» г. Джанкой

2006 г.р.

Золото — ДЮСШ г.Алушта

Серебро — ФК «Динамо» г.Саки

Бронза — ФК «Севастополь» г.Севастополь

2007 г.р

Золото — ФК «Черноморец» г.Новороссийск

Серебро — ФК «Динамо» г.Саки

Бронза — ФК «Авангард» г.Керчь

2008 г.р.

Золото — ФК «Фортуна» г.Геленджик

Серебро — ФК «Океан» г.Керчь

Бронза — ФК «Сугдея» г.Судак

2009 г.р.

Золото — ФК «Сугдея» г.Судак

Серебро — ФК «Океан» г.Керчь

Бронза — ДЮСШ г. Темрюк

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