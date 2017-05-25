Родители первоклашек благодарят учителя школы №9

Мержиевская Ирина Георгиевна, от лица всех родителей школы № 9, 1-Б класса, позвольте выразить слова благодарности и глубокой признательности за Ваш нелегкий труд.
Спасибо за то, что взяв за руки наших детей 1 сентября 2016 года, Вы ведете их по стране знаний, открывая каждый день новые горизонты, прививая чувство прекрасного, любовь к Родине и уважение к старшим!
ВЫ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ наших детей- Вы путеводная звезда, которая своим светом и теплом согреваете и помогаете преодолеваеть первые трудности, вселяете в наших детей уверенность в себя!
А также выражаем благодарность Дубовик Нине Николаевне. Рады мальчишки и девчонки, что именно Вы приходите к ним. Если дети на продленке, то спокойствие у родителей, потому, что знаем, что вы вместе сделаете уроки и найдете дело по душе. Вас сердечно уважаем и желаем сил и терпения, наша Нина Николаевна.
Поздравляем администрацию и педагогический коллектив школы №9 с окончанием учебного года.
Вы наших несмышлёнышей
Взяли под крыло,
Нам с такими учителями
В жизни круто повезло !!!
Учите их буквы
Первые писать,
Палочек корявых
Полная тетрадь.
Мы вам благодарны
За детей своих!
Любовью и заботой
Вы окружили их.
Вам от всех родителей
Огромное спасибо
Желаем вам здоровья
И судьбы счастливой!!!!
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