Родной земле ты предан всей душою

В Картинной галерее Восточно- Крымского историко-культурного музея – заповедника на творческом вечере Василия Нестеренко, известного керченского барда, поэта с активной гражданской позицией, собралось более пятидесяти любителей поэзии и авторской песни. Василий Михайлович Нестеренко – автор сборника стихов «От имени Бога»,«Крымское лето-2016», повести «Африканский рейс», циклов песен о Керчи, песен «керченских улиц».

2017 год – год юбилейный для поэта и успешный в творческом отношении, признании его таланта: Победитель Международного конкурса «Девятый вал», Всероссийского музыкального фестиваля композиторов и исполнителей «Поклонимся великим тем годам», обладатель дипломов «За лучшую авторскую песню» на ХХХI-м фестивале авторской песни памяти горноспасателя Александра Григоряна «Зимняя вишня» в г. Ялта, «За сохранение традиций русской культуры и патриотическую работу с молодёжью». В этом же году состоялся его сольный концерт в Центральном Доме литераторов в столице России – Москве.

На встрече в исполнении автора прозвучали стихи и песни, подкупающие своей лиричностью, искренностью, патриотичностью, такими близкими для каждого керчанина темами: «Аджимушкай», «У двух морей», «Крымское лето», «Грифон» и др.

« Аджимушкайская каменоломня.

Воспоминаний каменный мешок.

Черкни вот здесь, и, сколько б ни прошло –

Потомкам стены о тебе напомнят…

…И в мире нет подобных галерей

С по-детски жуткой точностью эмоций. –

Рисунки катакомбовских детей,

Где ни в одном рисунке нет солнца…»(отрывок из песни «Аджимушкай»)

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Тёплые поздравления юбиляр принимал от своих коллег по Союзу русских писателей Восточного Крыма: Марины Молодцовой, Льва Ефремова, прочитавшего рассказ «Прощайте,скалистые горы» из книги «Арктический рейс.Визит в Данию», Владимира Калмацкого, Виталия Рекаленко, солиста вокально-инструментального рок-ансамбля «Крым» и Лидии Лазоренко,посвятившей Василию Нестеренко такие поэтические строки:

«Мне кажется,что ты с пелёнок пел

Моряк и бард в одном обличье жили

Красив,удачлив,искренен и смел

Счастливые тебя качали мили.

Хоть,может,часто в голове штормило

Затронул ты немало разных тем

Повсюду жизнь твою ладью носила,

А ты кричал: «О,солнышко,ты с кем?»

Пусть улетает чёрный буревестник

И не кружится над твоей судьбой,

Пусть новые к тебе приходят песни

И будет солнышко всегда с тобой!

Родной земле ты предан всей душою,

Хранишь ты в пылком сердце слово Крым

А так как песни и друзья с тобою, Так быть тебе, как ветер, молодым!»

Текст и фото -Дашевская Т.М.

ст.н.с. ГБУ РК “Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник”



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