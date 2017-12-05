Родной земле ты предан всей душою,

В Картинной галерее Восточно- Крымского историко-культурного музея – заповедника на творческом вечере Василия Нестеренко, известного керченского барда, поэта с активной гражданской позицией, собралось более пятидесяти любителей поэзии и авторской песни. Василий Михайлович Нестеренко – автор сборника стихов «От имени Бога»,«Крымское лето-2016», повести «Африканский рейс», циклов песен о Керчи, песен «керченских улиц».
2017 год – год юбилейный для поэта и успешный в творческом отношении, признании его таланта: Победитель Международного конкурса «Девятый вал», Всероссийского музыкального фестиваля композиторов и исполнителей «Поклонимся великим тем годам», обладатель дипломов «За лучшую авторскую песню» на ХХХI-м фестивале авторской песни памяти горноспасателя Александра Григоряна «Зимняя вишня» в г. Ялта, «За сохранение традиций русской культуры и патриотическую работу с молодёжью». В этом же году состоялся его сольный концерт в Центральном Доме литераторов в столице России – Москве.
На встрече в исполнении автора прозвучали стихи и песни, подкупающие своей лиричностью, искренностью, патриотичностью, такими близкими для каждого керчанина темами: «Аджимушкай», «У двух морей», «Крымское лето», «Грифон» и др.
« Аджимушкайская каменоломня.
Воспоминаний каменный мешок.
Черкни вот здесь, и, сколько б ни прошло –
Потомкам стены о тебе напомнят…
…И в мире нет подобных галерей
С по-детски жуткой точностью эмоций. –
Рисунки катакомбовских детей,
Где ни в одном рисунке нет солнца…»(отрывок из песни «Аджимушкай»)
Читайте: В керченской картинной галерее рассказали о Революции
Тёплые поздравления юбиляр принимал от своих коллег по Союзу русских писателей Восточного Крыма: Марины Молодцовой, Льва Ефремова, прочитавшего рассказ «Прощайте,скалистые горы» из книги «Арктический рейс.Визит в Данию», Владимира Калмацкого, Виталия Рекаленко, солиста вокально-инструментального рок-ансамбля «Крым» и Лидии Лазоренко,посвятившей Василию Нестеренко такие поэтические строки:
«Мне кажется,что ты с пелёнок пел
Моряк и бард в одном обличье жили
Красив,удачлив,искренен и смел
Счастливые тебя качали мили.
Хоть,может,часто в голове штормило
Затронул ты немало разных тем
Повсюду жизнь твою ладью носила,
А ты кричал: «О,солнышко,ты с кем?»
Пусть улетает чёрный буревестник
И не кружится над твоей судьбой,
Пусть новые к тебе приходят песни
И будет солнышко всегда с тобой!
Родной земле ты предан всей душою,
Хранишь ты в пылком сердце слово Крым
А так как песни и друзья с тобою, Так быть тебе, как ветер, молодым!»
Текст и фото -Дашевская Т.М.
ст.н.с. ГБУ РК “Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник”