Роман Кириченко разъяснил основные вопросы относительно строительства автоподходов к Керченскому мосту

Сегодня состоялся круглый стол с участием заместителя главы администрации Романа Кириченко, представителей гражданского актива и общественности города. Встречу инициировал Общественный совет Керчи, поддержав просьбу общественников до конца рассмотреть вопросы, связанные со строительством автомобильных и железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Людей волновала не только сама логистическая развязка, но и экологическая безопасность, шумовое воздействие, связанное с большим потоком проходящих автомобилей и поездов. Роман Кириченко ответил на все вопросы общественников, подробно остановившись на каждом. Он детально рассказал о том, как будет организовано движение транспорта по автомобильным и железнодорожным подходам, о дополнительных объектах, которые планируется построить.

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Также Роман Кириченко заверил представителей общественности, что вдоль автоподходов и трассы Таврида в большом количестве будут высажены зеленые насаждения взамен тех, которые пришлось выкорчевать в ходе строительства. А чтобы шум от движения транспортных средства не мешал повседневной жизни жителей близлежащих микрорайонов, трасса будет ограждена шумопоглащающими экранами, а в домах и зданиях, находящихся в непосредственной близости, уже ведутся работы по замене окон, устанавливаются современные шумоподавляющие стеклопакеты.

В конце встречи общественники поблагодарили заместителя главы администрации за конструктивный диалог и подробные, содержательные ответы на волнующие их вопросы.

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