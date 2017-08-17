Роман Старовойт о строительстве Керченского моста

Сегодня, 17 августа, состоялась встреча участников 7 смены форума «Территория смыслов» с Романом СТАРОВОЙТОМ. Руководитель Федерального дорожного агентства рассказал присутствующим о процессе строительства Керченского моста.

Как сообщил Роман СТАРОВОЙТ, на данный момент арки Керченского моста полностью готовы к транспортировке. Проведен весь комплекс работ: от подготовительных до покрасочных.

«Общая площадь покраски арок получилась больше площади 500 футбольных полей», — рассказал руководитель Федерального дорожного агентства.

Единственным препятствием для транспортировки на данный момент являются погодные условия. Если бы не ветреная погода, то транспортировка арок состоялась бы в период с 15 по 21 августа. Однако сильный ветер не позволяет произвести эту операцию.

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Кроме того, Роман СТАРОВОЙТ ответил на вопросы присутствующих на встрече.

Поясняя одному из журналистов решение о строительстве перехода через Керченский пролив в форме моста, а не тоннеля, Роман СТАРОВОЙТ сообщил, что вход в тоннель (в случае его постройки) оказался бы на расстоянии 50 км от пролива, а в Крыму вышел бы где-то в районе Феодосии из-за соблюдения необходимых ГОСТов по строительству.

Отдельно глава Федерального дорожного агентства отметил керчан. «Строительство моста сопровождается сильным шумом. В процессе забивки свай гул разносился далеко по Керченскому проливу, в том числе мешая керчанам отдыхать после трудовых будней. Но в процессе строительства не было зафиксировано ни одной жалобы от жителей города-героя. «Это мост к нам идет», — так керчане объясняли проблему с шумом.»

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