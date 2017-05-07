Романтика от МЧС: замуж за керченского спасателя

Сегодня сайт КерчьИНФО спешит поделиться с вами невероятно трогательной новостью. Всем известный Сергей НАВРОДСКИЙ, как настоящий рыцарь, покорил сердце популярной ведущей Елены МИХАЙЛЕНКО и прилюдно сделал предложение, от которого просто невозможно было отказаться.

Итак, расскажем немного подробнее. Пока все горожане обсуждали появление военной техники на центральных улицах Керчи, парадная рота МЧС России по Республике Крым уже занимала почетное место на горе Митридат. Именно там сегодня решилась судьба безумно влюбленного спасателя.

По легенде сотрудники МЧС совместно с ведущей должны были возложить цветы к мемориалу Славы на горе Митридат. Однако, когда парадный расчет построился у стелы, за спинами военных появилась колонна автомобилей во главе с УАЗом главнокомандующего парадом. На борту военной машины с цветами в руках стоял именно Сергей НАВРОДСКИЙ. Красивое перестроение профессиональных спасателей, и вот уже перед Еленой стоит на колене ее возлюбленный.

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В этот день все не по уставу – дрожь в голосе, робкие движения, слезы счастья на глазах. Сергей Навродский и восьмилетняя Виталина — дочь Елены, сделали предложение руки и сердца. Конечно же, как настоящая мама, Лена спросила совета у Виталины и… И ответила «да».

Первый медленный танец Сергея и Елены в качестве жениха и невесты, шум аплодисментов военных и гул машин. «Я впервые в жизни не знаю что говорить..», — такую фразу слышать от профессиональной ведущей крайне неожиданно.

Добавим, что познакомились молодые всего год назад, 6 марта 2016 года на совместной игре в страйкбол. «Не каждый день увидишь такую сумасшедшую и красивую девушку в спортивной команде. Я сразу предложил играть и тренироваться вместе», — вспоминает Сергей НАВРОДСКИЙ.

От души поздравляем будущих молодоженов, желаем только счастья и взаимопонимания. Кстати, свадьба намечена на июль 2017 года.

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