Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки воды у берегов Керчи

В ходе проверок и ряда анализов Роспотребнадзор обнаружил нестандартные показатели проб воды у берегов Керчи. Об этом сообщает рассказала глава Роспотребнадзора по РК и Севастополя Наталья Пеньковская.
Как выяснилось, по результатам проверок, в 0,9% проб вода нестандартна у нас определялась по микробиологическим показателям и 0,5% по санитарно- химическим показателям.
Читайте: Один из вечеров на керченском пляже
Однако данные показатели находятся в рамках нормы.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что результаты проб воды должны быть размещены на информационных табличках на каждом из пляжей региона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: