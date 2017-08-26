Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки воды у берегов Керчи

В ходе проверок и ряда анализов Роспотребнадзор обнаружил нестандартные показатели проб воды у берегов Керчи. Об этом сообщает рассказала глава Роспотребнадзора по РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

Как выяснилось, по результатам проверок, в 0,9% проб вода нестандартна у нас определялась по микробиологическим показателям и 0,5% по санитарно- химическим показателям.

Читайте: Один из вечеров на керченском пляже

Однако данные показатели находятся в рамках нормы.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что результаты проб воды должны быть размещены на информационных табличках на каждом из пляжей региона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

