Российская академия наук «раскапывает» Керчь

Напротив туберкулезного диспансера Керчи проводятся раскопки хозяйственного поселения, датируемого IV-III веком до нашей эры. Экспедиция Института археологии Российской академии наук работает в городе с целью исследования памятников, которые попадают под строительство трассы «Таврида».

Один из руководителей экспедиции Нигора Двуреченская рассказала KerchINFO.com о целях и планах археологов, а также о находках и самом объекте.

«Мы приехали по договору со строителями, которые, получив карту археологических разведок, выяснили, что на территории будущей трассы находится несколько десятков памятников. Из этого стало понятно что часть из них необходимо срочно исследовать, т. к. они могут быть полностью уничтожены. В список таких объектов попало поселение, которое называется «Госпиталь-1». Это поселение было открыто в 1989 году. Открыто оно археологом Николаем Федосеевым. Он проводил раскопки в течение нескольких лет, и в результате были открыты несколько жилых землянок и полуземлянок хозяйственного назначения, которые датируются IV-III веками до нашей эры, — отмечает она.

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Кроме того, Нигора Двуреченская рассказала, что несмотря на то, что поселение сельское — оно довольно богатое. Археологами было найдено очень много керамики, в т.ч. чернолаковой.

Упомянула исследователь и о первых находках, правда не указав, каких именно. Что касается предыдущих экспедиций, то в поселении было обнаружено порядка 100 клейм на амфорах, импортных вещей и амфор.

Экспедиция пробудет в Керчи до конца проведения исследовательских работ. Их целью по техническому заданию — полностью раскопать 1840 квадратных метров участка, и еще 7000 квадратных метров объекта предстоит исследовать с привлечением техники.



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