Российские врачи начнут вести приём через интернет

С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине.

Это означает, что теперь россияне через интернет могут получить электронные врачебные рецепты, больничные, справки, а также дистанционную помощь от специалистов. О нововведениях рассказала Министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА.

Новый закон предусматривает возможность оказания медицинской помощи путем проведения удаленных консультаций и консилиумов врачей, а также дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента.

В Минздраве считают, что нововведения помогут ускорить процесс внедрения современных информационных технологий в лечебные учреждения, и, тем самым, повысить качество оказания, оперативность и доступность медицинской помощи.

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По словам Министра здравоохранения, сейчас главная задача – упорядочить работу телемедицинских систем:

«Весной был открыт личный кабинет пациента на портале государственных услуг. В 2017 году реализовано три первых блока этого личного кабинета пациента, включая запись к врачу (уже 76 регионов осуществляют её через государственный портал), получение сведений о прикреплённой медицинской организации. А со следующего года, уже с I квартала, будет последовательно включено ещё семь модулей личного кабинета пациента, включая такие, как получение информации об оказанных медицинских услугах и их стоимости (бесплатные для пациента, но, естественно, не бесплатные для государства, для бюджета государства), информации о прикреплённой страховой медицинской организации, о полисе страховой медицинской организации. Следующий шаг – это попадание в свою интегрированную электронную медицинскую карту и получение эпикриза, а также получение доступа через этот эпикриз к медицинской документации. Все эти шаги нам предстоит проделать в 2018 году и дать возможность всем регионам быть подключёнными к этому порталу» – подчеркнула Вероника СКВОРЦОВА.



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