Российский Дед Мороз прошел по Керченскому мосту

Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Керченский мост. Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. Об этом сообщает Инфоцентр «Крымский мост».



К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке. Строители к визиту гостя подготовились: украсили технику мишурой, шарами и снежинками. Сварщики из арматуры сделали новогоднюю ёлку: ее высота 60 сантиметров, вес около пуда – 16 килограммов.

Гость из Великого Устюга увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку. С высоты 35 метров он оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской стороны.

«Дух захватывает! Крымский мост – это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту», – поделился Дед Мороз.

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«На такой большой стройке иногда забываешь про праздники, а Дед Мороз подарил нам новогоднее настроение», – сказал строитель Иван Алексеев.

На Крымский полуостров Дед Мороз перешел по мосту: часть маршрута – по готовым пролетам, остальную – по рабочим мостам и технологическим площадкам.

«Крымский мост – это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах вот этого Керченского пролива. Я вообще считаю, что объединять людей – это самое доброе дело на Планете. И то, что строители сегодня здесь делают, они делают доброе дело. Эмоции просто переполняют. Больше всего впечатлила вот та дружность, слаженность команды, которая работает на этом мосту. Здесь работает несколько тысяч людей одновременно: кто-то укладывает асфальт, кто-то гидроизоляцию, кто-то заливает бетон, кто-то погружает сваи. Все делается синхронно, вместе, никто никого не ждет, наоборот. Все стараются помогать друг другу. И это впечатляет. Впечатляет размах этой стройки. И, естественно, это чудо останется долго у меня в сердце и памяти», – прокомментировал Дед Мороз свое путешествие.

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