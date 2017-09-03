Российский космонавт сфотографировал арку Керченского моста с МКС

Космонавт Сергей Рязанский в своем Twitter опубликовал фотографию железнодорожной арки Керченского моста. Фото сделано с орбиты Земли.
«Железнодорожная арка строящегося моста через Керченский пролив закреплена на фарватерных опорах. Мы тоже с МКС следим за строительством», — написал космонавт под фото.
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29 августа железнодорожная арка Керченского моста была поднята на фарватерные опоры и надёжно закреплена на проектной высоте 35 метров от воды.
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