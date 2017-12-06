Российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр

Сборную России отстранили от Олимпийский игр 2018 года в Южной Корее. Такое решение вынесли вчера члены исполнительного совета Международного олимпийского комитета на заседании 5 декабря в Лозанне.

Российские спортсмены, не нарушавшие антидопинговые правила могут выступить на Олимпиаде, как «олимпийские спортсмены из России» под нейтральным флагом (во время соревнований будут поднимать Олимпийский флаг), вместо российского гимна на церемонии будет звучать Олимпийский гимн. Также в Играх запретили участвовать тренерам и врачам, которые работали со спортсменами, пойманными на допинге.

От посещения Олимпийских игр МОК пожизненно отстранили вице-премьера РФ Виталия МУТКО и бывшего заместителя министра спорта Юрия НАГОРНЫХ. Руководителя Олимпийского комитета России Александра ЖУКОВА лишили членства в МОК. Кроме этого все российские спортивные чиновники не смогут посетить Олимпиаду-2018. Членство Олимпийского комитета России в МОК временно приостановлено.

По постановлению Международного олимпийского комитета России кроме всего прочего должна выплатить 15 миллионов долларов штрафа за расходы, которые МОК потратил на «антидопинноговые» расследования.

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Напомним, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее обвинило в приеме допинга более 900 российских спортсменов, которых упоминали в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.

В социальных сетях на днях запустили флешмоб «No russia no games», россияне выкладывают свои фотографии с данным хештэгом в поддержку спортсменов. Интересно, что думают читатели КерчьИНФО по этому поводу.

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