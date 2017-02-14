Российскую армию пополнят 2 тысячи крымчан

В армию РФ в рамках призыва в 2017 году планируется призвать около 2 тысячи жителей. Об этом сообщил военный комиссар РК Анатолий Малолетко.

Вооружённые силы Российской Федерации планируются пополниться 2 тысячами призывников из полуострова Крым. Это несколько больше, чем в 2016 году.

«В этом году призыв в Крыму будет немного выше, чем мы призвали осенью. Это связано с необходимостью для Черноморского флота получить тех или иных специалистов. Мы планируем призвать (в ряды ВС – ред.) в пределах от полутора до двух тысяч крымчан», – сказал военный комиссар.

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Некоторые из призывников смогут проходить службу в других городах России. Это необходимо для того, чтобы военные на материке смогли освоить те категории специальностей, которых нет на полуострове.

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