Россия намерена в Крыму огородиться забором от Украины

«Пограничное управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым» объявило аукцион на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения для нужд службы. Как следует из материалов на сайте Госзакупок – это будет забор, длинной почти в 50 км и высотой в 2,1 м, расположенный в Красноперекопском районе Крыма.

Финансирование на строительство заграждения выделено из Федерального бюджета РФ. Начальная (максимальная) цена государственного контракта – почти 213 миллионов рублей.

Как следует из документов контракта: «Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия».

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Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 11 октября. Дата проведения аукциона – 16 октября.

Согласно проекту, весь необходимый товар для строительства заграждения должны поставить до 20 ноября, а монтаж самого забора планируют завершить до 20 декабря 2017 года.

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