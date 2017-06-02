Россия разрабатывает электронные рубли

Российская федерация в течение ближайших нескольких лет планирует ввести электронную валюту, эквивалентную рублю. Делается это для увеличения безналичного оборота средств в стране.

Центробанк РФ сейчас изучает и выбирает систему из пилотных проектов, которая наиболее оптимально подошла бы для России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову.

Виртуальный рубль может войти в систему через 2-3 года. Он будет использоваться для финансовых операций наравне с бумажным рублем. В данный момент специалистами также разрабатываются способы криптозащиты для отечественной валюты.

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Справка KerchINFO.com: Криптовалюта — цифровые счётные единицы, учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети. В зависимости от страны криптовалюты рассматриваются как платёжное средство, специфичный товар, могут иметь ограничения в обороте (например, запрет операций с ними для банковских учреждений).

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