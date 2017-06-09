Росстат подтверждает: в Крыму подорожало

Федеральная служба государственной статистики по Республике Крым опубликовала информацию, касательно стоимости минимальной продуктовой корзины для населения, а также стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Так, по сообщению ведомства, стоимость минимального продуктового набора на территории полуострова составляет 4172,76 рубля в расчете на 1 человека. Это – на 5,1% больше, чем в апреле месяце (3970,48руб/чел).

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Товары и услуги, входящие в фиксированную потребительскую корзину, также поднялись в цене. Правда не намного, всего на 1,1% по сравнению с апрелем. Ее стоимость составляет 13687,51 рублей на человека.

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