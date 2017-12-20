Ростехнадзор не сомневается в подрядчиках Крымского моста

В Ростехнадзоре считают подрядчиков строительства Крымского моста (единственный исполнитель работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – прим.ред.) очень ответственными и не сомневаются, что объект будет сдан в срок. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава ведомства Алексей АЛЁШИН.

Ведомство осуществляет федеральный надзор за уникальными строительными объектами России. Алексей АЛЁШИН отмечает, что Крымский мост – абсолютно поднадзорный объект ведомства. Глава Ростехнадзора отмечает, что строительный надзор подразумевает не безопасность, а контроль непосредственно за ходом стройки – кто строит, как строится и соответствует ли это строительным решениям – чтобы использовались те материалы и в тех количествах, которые предусмотрены.

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«По этому мосту очень много проверок у нас проведено. Ни одной стройки не бывает, чтобы не выявлялись нарушения, но у нас очень ответственные здесь подрядчики. Они оперативно все наши замечания исправляют. Я абсолютно уверен, что в то время, которое назначено для того, чтобы открыть этот мост, и по качеству – там на сегодняшний день нет никаких опасений, что что-то не получится» – рассказал Алексей АЛЁШИН.

Сейчас по проекту Крымского моста сформирован существенный задел по нескольким направлениям, что подтверждает прогнозы Ростехнадзора.

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