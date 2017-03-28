Ротации во власти: у Владимира Подлипенцева появится первый зам

Сегодня, 28 марта в 11:00 в здании администрации проходит 66 внеочередная сессия горсовета. В ходе рабочего совещания рассматриваются вопросы об изменениях штатной численности Администрации Керчи. Во время сессии будут рассмотрены предложения о сокращении одного заместителя главы администрации и введение новой должности – первого заместителя главы администрации.

Такие штатные изменения были проведены в целях оптимизации функционирования Администрации города, для обеспечения эффективного выполнения возложенных на структуру задач.

Стало известно, что депутат 11-го одномандатного избирательного округа СЕРГЕЙ БОРОЗДИН был уволен с ранее занимаемой должности. Это было сделано в связи с тем, что от заместителя главы администрации города Керчи РОМАНА КИРИЧЕНКО поступило обращение о согласовании кандидатуры БОРОЗДИНА на новую должность – первого заместителя главы администрации Керчи. Настоящее решение вступит в силу с момента его подписания.

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Отметим, что будущий первый заместитель главы администрации города СЕРГЕЙ БОРОЗДИН, был депутатом от 11-го одномандатного избирательного округа. Депутат окончил Керченский морской технологический институт, в настоящее время является заместителем директора по операционной части ФГУП РК «Крымские морские порты» и «Керченский торговый порт».

Обновлено: все выдвинутые постановления практически единогласно были поддержаны депутатским корпусом.



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