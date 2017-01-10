В Керчи прошли Международные рождественские образовательные чтения по теме «Крым. Уроки столетия: 1917 — 2017» в ходе которых представители Русской православной церкви и администрации города вспомнили о судьбе церкви за последние 100 лет и обсудили проблемы развития и становления церкви в современном обществе.

Основной целью мероприятии стала необходимость воспитания принципов патриотизма и гражданственности подрастающего поколения — как неотъемлемой части формирования духовно-нравственного потенциала нации на традиционных для России и Крыма ценностях Православия, истории, культуры.

Основными спикерами выступили: Высокопреосвященнейший Платон — Митрополит Феодосийский и Керченский, глава администрации города Керчи Владимир Подлипенцев, начальник Управления образования Администрации города Керчи Виктор Евгеньевич, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Феодосийской епархии Протоиерей Николай Зиньков, учитель истории МБОУ «Школа №23» Колесникова Вера, учитель предмета «Основы религиозных культур и светской этики» Ольга Томчук, учитель истории МБОУ «Школа №12».

Читайте: В храме Иоанна Предтечи отмечают Воздвижение Креста Господня

Каждый из выступающих сделал акцент на сложной судьбе Русской православной церкви в течении последний 100 лет. Однако, даже несмотря на постоянные гонения и запреты, русский народ в минуты отчаяния обращался именно к вере. Часто в домах и квартирах была спрятана церковная атрибутика, а обряды приходилось выполнять на тайных сходах.

Сегодня русская церковь активно восстанавливается после событий прошлого века, поскольку многие храмы, монастыри и соборы были либо разрушены, либо переданы в нужны советского государства.

Митрополит Феодосийский и Керченский Высокопреосвященнейший Платон отметил, что современной церкви необходимо, прежде всего, выйти из угла, в который она была загнана.

«Она (церковь, — ред.) должна показать, что жизнедеятельная, доходчивая для каждого человека, предусматривает все человеческие возможности и слабости, рассказывает, что такое преступление и добро», — отмечает Высокопреосвященнейший Платон.

Читайте:Храмы Керчи

Митрополит Феодосийский и Керченский также сказал, что церковь и религия не должны быть как для молодёжи так и для каждого гражданина чем-то неудобно понимаемым. Важно знать, что религия и христианское поведение — это залог мирной и добропорядочной жизни.

Глава администрации Керчи, в свою очередь, выразил слова благодарности служителям православной церкви за то, что религиозные ценности хранятся и передаются, и наши дети имеют возможность воспитываться в этих учениях.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

